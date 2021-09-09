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حرائق الغابات جنوبي إسبانيا تفرض النزوح على 800 شخص

10 - سبتمبر - 2021
حرائق غابات إسبانيا
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أعلن في إسبانيا اليوم الخميس أن حريق غابات في منتجع إستبونا جنوبي البلاد أجبر نحو 800 شخص على النزوح الجماعي.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق شب أمس الأربعاء في حوالي الساعة 9.30 مساء بالتوقيت المحلي وأتى على نحو خمسة آلاف فدان من الغابات.

وأضافت السلطات أنه تم إجلاء 779 شخصا من أربع تجمعات سكنية في منتجع إستبونا وهو مقصد سياحي شهير للسياح البريطانيين ومن مجمع سكني في منطقة بينافيس المجاورة.

وأعلنت الحكومة المحلية في أندلسية أن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما فيها جزء من طريق إيه.بي-7 السريع على ساحل المتوسط.

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