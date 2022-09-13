حرائق فرنسا دمرت أكثر من 1000 هكتار من الأراضي

لاتزال سلسلة الحرائق حول العالم مستمرة، هذا وقد دمرت حرائق الغابات التي اندلعت جنوب غربي فرنسا أكثر من 1000 هكتار من الأراضي، وسط حرارة قياسية وصلت إلى 39 درجة مئوية.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء، أن الحرائق المندلعة في غربي فرنسا أجبرت السكان على إخلاء منازلهم.

وتسببت الحرائق التي بدأت في الاندلاع الاثنين في إجلاء أكثر من 500 شخص في منطقة جيروند، حيث اندلع حريق أصغر جنوب بوردو، بالقرب من داكس، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية، وهي حرارة غير معتادة في هذا الوقت من العام.

وأعاقت الرياح القوية جهود المئات من رجال الإطفاء، الذين كافحوا لإخماد النيران طوال الليل حتى الثلاثاء دون نجاح يذكر، ولم يتمكن رجال الإطفاء حتى الآن من احتواء الحرائق.

وشاركت طائرتان من طراز كنداير إلى جانب مروحيات وطائرة أخرى من طراز داش، في جهود إخماد الحرائق.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، ميتيو فرانس، الاثنين درجات حرارة قياسية لشهر سبتمبر خاصة في الجنوب الغربي بسبب موجة الحر القادمة من المغرب.

وبلغت درجات الحرارة 39.1 درجة مئوية في منطقة لاند جنوب غربي فرنسا.