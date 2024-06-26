حرارة الصيف تلهب جراح الفلسطينيين مع استمرار الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة

تزيد حرارة الصيف الحارقة من صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إذ تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا من منازلهم، إلى حيث لا توجد كهرباء تقريبا ولا يوجد سوى القليل من المياه النظيفة.

وتواجه الأسر التي تعيش في خيام أو في مراكز إيواء مزدحمة في مدارس تابعة للأمم المتحدة أو في منازل خاصة ممتلئة عن اخرها، ارتفاع درجات الحرارة في الصيف دون أجهزة تكييف أو حمامات نظيفة أو نظام صحي فعّال وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض.

في غرفة مشتركة مع عائلات أخرى داخل إحدى مدارس الأمم المتحدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، تخشى أمل نصير (38 عاما) من تأذي أسرتها بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة وزيادة البعوض والحشرات الأخرى.

لا يستطيع ابنها النوم بينما لا تملك هي ما يخفف عنه حرارة الطقس سوى مروحة مصنوعة من الورق المقوى. وكان منزل الأسرة في بيت حانون شمالي قطاع غزة لكنهم تركوه في وقت سابق من الصراع.

وقالت لـ”رويترز”: “درجة الحرارة عالية كتير. تطلع الرطوبة تطلع العرق في الولاد تطلع الحرارة قد إيش . بدي أطفي حرارتهم كيف؟ لو الواحد مفكر انه يجيب هواية. مفيش كهربا. كيف بدي أشغل إيلهم مراوح؟ بندبر إلنا خشبة بندبر كرتونة نهوي على حالنا”.

وأوضحت وهي تحاول مساعدة ابنها على النوم: “هاي هو صحي من الشوب. هو عارف ينام؟! مش عارفين يناموا من الشوب. حرارة بشكل مش طبيعي. إيش نعمل؟ إيش نعمل في هاي الحياة هادي الصعبة”.

وأضافت: “يعني بنيم ابني لتشوف كل جسمه مليان حرارة. كنت دايما نحنا زمان دايما بنحمم. لو بدي أحمم ابني ابرد عليه متطلعش الحرارة…بدي ماية. طيب أنا صرت خايفة على صحة زوجي كمان لأنه رايح جاي خس النص من حمل الماية. كل إيشي مش متوفر عنا”.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في قطاع غزة هذا الأسبوع 30 درجة مئوية، وشهدت السنوات القليلة الماضية سلسلة من موجات الحر الشديدة في دول البحر المتوسط خاصة ​​مع المجيء المبكر لشهور الصيف.

وجرى قطع الكهرباء عن غزة بعد بداية الحرب، كما توقفت إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة في القطاع. ونفد الوقود المستخدم في تشغيل المولدات الخاصة بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت نصير: “يكفي الحشرات والبعوض اللي طول الليل تقرص فينا. والله ما بنام عشان أضلني ادهن لإبني اي حاجة أي دهون أي مرهم إلا ما تلسعوش البعوضة. طول الليل يحكحكوا”.