الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
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حربُ غزة في استراحة.. لـ5 ساعات

منذ 4 دقائق
من القصف على غزة (رويترز)

من القصف على غزة (رويترز)

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تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، الاثنين، يوماً جديداً من التصعيد، وتدخل الأزمة يومها العاشر، حيث يواجه المدنيون في غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، صراعا متزايدا من أجل الحصول على الغذاء والماء والسلامة، ويستعدون لاجتياح إسرائيلي متوقع بعد أسبوع من شن مسلحي حركة حماس هجوما كبيرا على إسرائيل.

وفي آخر التطورات، أعلن مراسل “العربية” و”الحدث” التوصل لاتفاق بوقف النار في جنوب غزة مؤقت ومن الجانبين، مشيراً إلى أن وقف النار يمتد لمدة 5 ساعات في جنوب غزة لإخراج أجانب وإدخال مساعدات عبر معبر رفح. وأضاف أن وقف النار في جنوب غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 9 بالتوقيت المحلي. وأضاف مراسلنا أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل رغم الإعلان عن وقف محدود لإطلاق النار.

وفي الصباح الباكر، تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن الطيران الإسرائيلي شن حزاما ناريا بعشرات الغارات، مضيفة أنه أطلق “مئات أطنان” المتفجرات على شمال حي تل الهوا.

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