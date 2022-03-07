حرب أوكرانيا.. إحصاء أممي جديد للفارّين من الهجوم الروسي

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أن أكثر من 1,7 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي 24 فبراير الماضي.

أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1735068 لاجئًا على موقعها الإلكتروني المخصص في الساعة 11,00 ت ج. وهذا العدد يزيد بـ200 ألف عن الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، وخصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.

قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تغريدة “أكثر من 1,5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى البلدان المجاورة في عشرة أيام – هذه أزمة اللاجئين الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفقًا للأمم المتحدة، قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يزيد عن 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف – وبالتالي لا يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

بولندا

تستضيف بولندا إلى حد بعيد أكبر عدد من اللاجئين منذ بدء الهجوم الروسي.

بلغ العدد الاجمالي 1,027,603 في بولندا، وفقًا لأرقام مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أي 59,2% من العدد الإجمالي الذي تم إحصاؤه.

في اليوم السابق، الأحد، وصل عدد القادمين إلى مستوى قياسي مع 142,300 شخص.

ويتواصل ارتفاع عدد الموجة الثانية من الواصلين، وفقًا لحرس الحدود البولنديين الذين شاهدوا دخول 42 ألف شخص إلى بلادهم بين منتصف الليل والساعة 07,00 (06,00 ت ج).

قبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل بالفعل نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

المجر

استقبلت المجر 180,163 شخصًا أو 10,4% من العدد الإجمالي، وفقًا لمفوضية اللاجئين.

يوجد في البلاد 5 مراكز حدودية مع أوكرانيا والعديد من المدن الحدودية مثل زاهوني حولت المباني العامة إلى مراكز إغاثة، حيث يأتي مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.

سلوفاكيا

وفقًا للمفوضية فر حوالى 128,169 شخصًا من أوكرانيا ولجأوا إلى سلوفاكيا، 7,4% من العدد الإجمالي، أي بزيادة 14 ألف شخص عن التعداد السابق، بحسب المفوضية.

مولدافيا

بعد وصولهم إلى مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي واحدة من الأفقر في أوروبا، يواصل قسم من اللاجئين طريقهم إلى رومانيا أو المجر غالبًا للبقاء مع أسرهم.

وفقًا لإحصاءات مفوضية اللاجئين، استقبلت مولدافيا 82,762 لاجئًا، أو 4,8% من العدد الإجمالي.

رومانيا

في رومانيا، تقدر المفوضية عدد اللاجئين ب78,977، أي 4,6% من العدد الإجمالي.

تم إنشاء مخيمين أحدهما في سيغيتو مرماتاي والآخر في سيرت.

في بلدان اخرى

كما ذكرت المفوضية أن 183,688 شخصًا (10,6% من العدد الإجمالي) واصلوا طريقهم بعد عبور الحدود الأوكرانية، إلى دول أوروبية أخرى.

روسيا

لم يطرأ أي تغيير على عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى روسيا منذ 3 مارس/ آذار، عندما بلغ 53,300 أي 3,1% من العدد الاجمالي.

من جهتها، تشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنه في الفترة الواقعة بين 18 و 23 فبراير/ شباط ، عبر 96 ألف شخص من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، دونيتسك ولوجانسك، إلى روسيا.