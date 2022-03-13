حرب أوكرانيا.. اتهامات لروسيا باستخدام قنابل فوسفورية في دونباس

اتهم مسؤول أمني أوكراني في منطقة لوغانسك شرق البلاد الجيش الروسي، ليل السبت الأحد، بقصف بلدته بقنابل فوسفورية.

ووفق أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب لوغانسك، استخدم الروس قنابل فوسفورية في منطقته.

وقال بيلوشيتسكي عبر فيسبوك: “هذا ما أطلق عليه النازيون اسم (البصل الحارق)، وهذا ما يطلقه الروشيون “مزج لكلمتي الروس والفاشيون” على مدننا، معاناة لا توصف وحرائق”.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات على الفور.

في دونباس أيضا، أصيب بالضربات قطار في كراماتورسك ينقل نازحين باتجاه لفيف ليل السبت الأحد، وفق قائد المنطقة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو الذي أكد أن القصف خلف قتيلا وجريحا.

كما طالت المعارك كنيستين أرثوذكسيتين في سفياتوغورسك وسيفيرودونيتسك بدونباس يحتمي فيهما مدنيون، وفق السلطات الإقليمية التي لم تكشف حصيلة الأضرار.

وتقع هذه المناطق في أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك لم تكن جزءا من “الجمهوريتين” الانفصاليتين المواليتين لروسيا حتى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.