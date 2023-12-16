حرب أوكرانيا تابع.. كييف تعلن عن إسقاط 30 مسيرة روسية

قالت السلطات في أوكرانيا إن الدفاعات الجوية أسقطت 30 من 31 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

هذا وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت 41 قذيفة على بلدات المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار. وأضاف أن نظام الدفاع الجوي أسقط طائرة مسيرة فوق قرية ريبياخوفكا، دون عواقب على الأرض.

وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، السبت، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت منطقتي دميترييفسكي وجيليزنوغورسك بالمقاطعة.

وكتب الحاكم في قناته على “تليغرام”: “هاجمت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منطقتي دميترييفسكي وجيليزنوغورسك، ولم تقع إصابات”. وأشار إلى أنه بحسب المعلومات الأولية، تضررت الأسوار والنوافذ والأسطح في 8 منازل بمنطقة دميترييفسكي.

وبحسب ستاروفويت، تم استهداف أيضاً منطقة محطة السكك الحديدية في مدينة دميترييف، ما أدى إلى تضرر محطة ضغط. وتابع أن المسيرات ألحقت أضراراً بخط كهرباء في منطقة جيليزنوغورسك.

وفي وقت سابق، ذكر شهود أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية منتصف ليل الجمعة عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

ووقعت الانفجارات على ضفتي نهر دنيبرو الذي يمر عبر المدينة. ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقال رئيس بلدية كييف إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة. وأضاف أن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة.

وذكر أن الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة في منطقة دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وأن الانفجارات دوت أيضا في منطقة بوديل التاريخية على الضفة المقابلة.

وأفاد شهود بوقوع انفجارات مدوية بعد منتصف الليل بقليل. وأضافوا أن صفارات الإنذار دوت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. كما حذرت الشرطة على الضفة المقابلة السكان عبر مكبرات الصوت من الهجوم الجوي.

وأصدرت السلطات تحذيرات من هجمات صاروخية محتملة في كييف والمناطق المحيطة بالعاصمة حيث وردت أنباء عن وقوع انفجارات أيضا.

وظلت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في منطقة واسعة من الأراضي تمتد عبر المناطق الوسطى من البلاد.