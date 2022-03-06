الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حرب أوكرانيا تصيب الإنترنت في إيران

6 - مارس - 2022
العاصمة الإيرانية- طهران

العاصمة الإيرانية- طهران

A A A
طباعة المقال

تواجه شبكة الانترنت في إيران أزمة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث فقدت الأخيرة 400 جيجابايت من النطاق الترددي الدولي لشبكة الإنترنت.

وذكرت وزارة الاتصالات الإيرانية، مساء السبت، أن “السبب في ضعف شبكة الإنترنت يعود إلى انقطاع جزء من سعة عرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت التي توفرها شركة روسيا للاتصالات الرائدة في مجال الاتصالات وشبكة الإنترنت”.

وغرد مهدي سالم، مدير العلاقات العامة بوزارة الاتصالات الإيرانية، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “تم قطع 400 جيجا من سعة الإنترنت الدولية، التي يتم توفيرها عبر روسيا للاتصالات (روس تليكوم)، عبر دولة أوكرانيا”.

وتابع سالم: “القطع تم منذ الساعة 6 مساءً يوم السبت، وسيستغرق الاتصال وقتًا طويلاً”.

وأضاف مهدي سالم: “بالنظر إلى استمرار انقطاع مسار الشبكة من أوكرانيا، تعمل وزارة الاتصالات على إنشاء روابط بديلة عبر طرق دولية أخرى”، لافتاً إلى “أن الاتصالات تراجعت لكنها ليست ملحوظة للغاية”.

ويعد انقطاع الإنترنت وإبطاء سرعته وجودته أمرًا شائعًا في إيران، خصوصاً في الأيام الأخيرة بعدما قام البرلمان تمرير خطة تهدف إلى تقييد شبكة الانترنت وتشديد الرقابة على منصة أنستقرام.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن وجود “اضطراب وتعطيل واسع النطاق للإنترنت” في طهران وكرج.

وقالت العلاقات العامة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن الانقطاع “طفيف”، مضيفة أن السبب هو “انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى اندلاع حريق في مبنى الاتصالات الرئيسي (LTC) بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت يوم الجمعة”.

ويتخوف الإيرانيون أن تقوم السلطات بتطبيق خطة تقييد الإنترنت بشكل سري، ولاقت هذه الخطة معارضة واسعة النطاق من قبل المواطنين الإيرانيين، وكتب أكثر من مليون شخص إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالبين بإلغائها.

وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي لأسباب أمنية وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة.

وطالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، الحكومة الإيرانية بتعليق الخطوات الأخيرة لاعتماد خطة جديدة لتقييد الإنترنت من شأنها عزل إيران عن مجتمع الإنترنت الدولي.

وحذر هؤلاء الخبراء في بيان لهم من أن البرلمان الإيراني سيتجاوز سلطة هذه المؤسسة في إطار الدستور لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على خطة تسمى “حماية الإنترنت” في الأسابيع المقبلة.

وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في البيان: “هذه الخطة خطوة مقلقة لتعزيز جدار رقمي في إيران وستزيد من صعوبة تداول المعلومات في بلد تُقيّد فيه حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    علم تونس
    في تونس.. النيابة العسكرية تحقق مع صحفي نقل خبر عن الرئيس سعيد!
    منشأة نفط نرويجية
    النرويج تبذل جهدها لتجنب إضراب نفطي
    طيران الشرق الأوسط
    خلال شهر.. ارتفاع الطلب لدى شركات طيران الشرق الأوسط 265%

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!