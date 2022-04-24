حرب أوكرانيا.. تقرير استخباري يكشف أسباب تأخر التقدم الروسي

في الوقت الذي تتصاعد فيه هجمات القوات الروسية على مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها مع دخول الحرب شهرها الثالث، رجحت الاستخبارات البريطانية أسبابًا لتأخر التقدم العسكري الروسي.

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إنه على الرغم من تحقيق روسيا بعض المكاسب الإقليمية، فإن القوات الأوكرانية كانت قوية في جميع المحاور وكبّدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

وفي آخر تحديث لها بشأن مجريات الحرب، أكدت الاستخبارات البريطانية أن الجيش الأوكراني صدّ هذا الأسبوع العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس.

ورجحت الاستخبارات البريطانية أن يؤدي ما وصفته بضعف الروح المعنوية لدى الجنود الروس والوقت المحدود لإعادة تنظيم القوات وتجهيزها إلى إعاقة الفعالية القتالية الروسية.

من جانبها، أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدّت 12 هجوما روسيا في الساعات الـ24 الماضية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد.

وأضافت -في بيان- أن القوات الروسية تنفذ هجمات في منطقة العمليات الشرقية للسيطرة على أراضي دونباس وفتح طريق بري باتجاه شبه جزيرة القرم.

وأشارت قيادة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أعادت تنظيم صفوفها وشكّلت وحدات صاروخية ومدفعية لدعم الهجوم، كما تواصل شن ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية.