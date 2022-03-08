حرب أوكرانيا.. روسيا تقصف البنية التحتية والمنازل في منطقة زيتومير

أفاد فيتالي بونتشكو، حاكم منطقة زيتومير، في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء بأن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في منطقة زيتومير بشمال أوكرانيا ونفذت ضربات جوية على مستودعين للنفط مساء أمس الاثنين.

ولم يدل بتفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو إن القوات الروسية قصفت طريق إجلاء للمدنيين العالقين في مدينة ماريوبول المحاصرة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار اليوم الثلاثاء.

وكتب على تويتر “ثماني شاحنات و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زابوريجيا. يتعين تكثيف الضغط على روسيا لجعلها تحافظ على التزاماتها”.

واتّهمت الوزارة الروس بعدم احترام الممر الإنساني في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، في اليوم الثالث عشر من الهجوم الروسي.

وكتبت الوزارة على صفحتها في فيسبوك “شنّ العدو هجوما في اتجاه الممر الإنساني بالتحديد” مؤكدة أن الجيش الروسي “لم يسمح للأطفال والنساء والمسنين بالخروج من المدينة”.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء إن روسيا فتحت “ممرات إنسانية” حتى يتسنى إجلاء الناس من كييف وأربع مدن أوكرانية أخرى هي تشيرهيهيف وسومي وخاكيف وماريوبول.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية في أوكرانيا طبقت “نظام صمت” اعتبارا من الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن المدنيين سيبدأون في مغادرة مدينة سومي المحاصرة اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق مع روسيا بشأن توفير “ممر إنساني”‭ ‬للخروج الآمن للسكان.

وأضافت في بيان بثه التلفزيون “تم الاتفاق على أن تبدأ القافلة الأولى (في المغادرة) الساعة العاشرة صباحا.