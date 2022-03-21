الأثنين 18 شعبان 1443 ﻫ - 21 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حرب أوكرانيا.. روسيا تقصف مصنعا للكيماويات بمدينة سومي

منذ دقيقتين
الجيش الروسي يواصل قصف المدن الأوكرانية

الجيش الروسي يواصل قصف المدن الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

تواصل القوات الروسية قصفها للأهداف الأوكرانية، ضمن عمليتها العسكرية التي شنتها في 24 فبراير الماضي.

وقال المدعي العام في أوكرانيا، الاثنين، إن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي، بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، مما تسبب في تسرب بخزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.

في المقابل، زعم المتحدث باسم الجيش الروسي، إيغور كوناشينكوف، أن التسرب كان “استفزازا مخططا” من قبل القوات الأوكرانية، لاتهام روسيا زورا بارتكاب هجوم كيماوي.

كما قال كوناشينكوف إن هجوما بصاروخ موجه خلال الليل أصاب مركز تدريب عسكري أوكراني في منطقة ريفني. وأضاف أن 80 جنديا أجنبيا وأوكرانيا قتلوا.

وأكد فيتالي كوفال، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ريفني، وقوع هجوم صاروخي روسي مزدوج على مركز تدريب هناك في وقت مبكر، الاثنين، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الإصابات أو الوفيات.

وقبل أسبوع، قال مسؤول غربي إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا في هجوم “ملفق” لتقديم تبرير بأثر رجعي لغزوها.

وقال المسؤول: “نعتقد أنه قد يتم استخدام أسلحة كيماوية في هجوم ملفق لتقديم تبرير بأثر رجعي لغزو روسيا لأوكرانيا”.

وأضاف “على الرغم من أن من المرجح جدا امتلاك الروس قدرة أسلحة كيميائية إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى اعتزامهم استخدامها في هذه المرحلة في تصعيد الصراع الحالي”.

وقد دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا ثالث أسبوع لها دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة، رغم مقتل الألوف وتحويل ما يزيد على مليوني شخص للاجئين واختباء الآلاف في مدن محاصرة تحت قصف بلا هوادة.

ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لصحيفة واشنطن بوست إن روسيا تمتلك منذ فترة طويلة مجموعة من الأسلحة الكيميائية التي تحتفظ بها في تحد للمعاهدات الدولية ورغم سنوات من الوعود والتصريحات الروسية. وتنفي روسيا امتلاكها أسلحة كيماوية.

    المزيد من أخبار العالم

    حرب أوكرانيا تنذر بأزمة غذاء عالمية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حرب أوكرانيا وأزمة الإمدادات.. غذاء العالم في خطر
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ماريوبول الأوكرانية تتحول إلى حرب عصابات.. و”مهلة نهائية” روسية
    شركة أرامكو السعودية
    بعد الهجمات الحوثية.. السعودية: لسنا مسؤولين عن أي نقص في أسواق النفط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022
    راوتر
    اليكم أفضل الحيل لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء
    أخطاء نرتكبها دون إدراك خطورتها.. بالتخزين في الثلاجة