حرب أوكرانيا.. روسيا فشلت في إحراز أي تقدم نحو كييف

قال مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم الروسي على كييف أخفق في إحراز تقدم، إلا أن مدنا أوكرانية عديدة ما زالت تتعرض لقصف مكثف.

وفي تحديث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن “القتال في شمال غرب كييف ما يزال مستمرا مع فشل القوات الروسية في إحراز أي تقدم جوهري”.

وأضافت أن مدن خاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول ما تزال محاصرة من قبل القوات الروسية وتتعرض لقصف مكثف.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تتعامل مع الطائرات الروسية “مما يمنعها على الأرجح من تحقيق أي درجة من السيطرة على الجو”.

بعد نحو أسبوعين من بدء الهجوم واصلت القوات الروسية انتشارها حول المدن الكبرى أو تكثيف قصفها، كما أكد مسؤولون أوكرانيون.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن رتلا روسيا جديدا يتقدم نحو كييف من الشمال الشرقي، بينما توقف الرتل الرئيسي القادم من الشمال منذ أيام.

وقال البنتاغون إن “بين ألفي وأربعة آلاف” جندي روسي قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم. وكانت روسيا أعلنت في الثاني من مارس مقتل 497 جنديا في صفوفها لكنها لم تقدم أي تحديث لحصيلة خسائرها.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني عبر الفيديو من كييف لمجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء “سنقاتل حتى النهاية”.

وفي مقابلة مع قناة التلفزيون الأميركية “ايه بي سي نيوز” قال زيلينسكي أيضًا أنه لم يعد يصر على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إحدى القضايا التي تذرعت بها موسكو لتبرير الغزو.

وأوضح زيلينسكي أنه مستعد “لحل وسط” بشأن وضع الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا التي اعترف فلاديمير بوتين باستقلالها من جانب واحد.

والثلاثاء، قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في قصف على مدينة سيفيررودونتسك في شرق أوكرانيا على ما أفاد مسؤول في منطقة لوغانسك الإدارية في بيان عبر تلغرام الأربعاء.

وأفاد سيرغي غايداي أن الجيش الروسي “فتح النار” على منازل وأبنية أخرى. ولم يوضح البيان على الفور إذا كان الأمر يتعلق بقصف مدفعي. وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ أيام عدة.