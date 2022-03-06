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حرب أوكرانيا.. مشاهد مروعة لقصف مدنيين قرب كييف

6 - مارس - 2022
آثار الدمار في المدن الأوكرانية جراء القصف الروسي

آثار الدمار في المدن الأوكرانية جراء القصف الروسي

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أظهرت لقطات من مقطع فيديو، وصور، تعرض مدنيين في بلدة إربن، الصغيرة القريبة من العاصمة الأوكرانية، كييف، للقصف أثناء محاولة سكان الفرار من الضربات الجوية الروسية.

ويظهر المقطع، الذي قال ناشطون إنه حدث أثناء قصف القوات الروسية لجسر يربط بين إربن وكييف، شخصا يتحدث ثم يحدث انفجار هائل وفوضى في المكان، ويشاهد أشخاص وهم يركضون، فيما قام آخرون بسحب من سقطوا على الأرض.

ونشر آخرون صورا تبين محاولة التعامل مع أشخاص سقطوا بعد القصف:

وتزايد الضغط الروسي على كييف مع تواصل الضربات الجوية والقصف العشوائي لضواحيها الذي طال المدنيين.

ويفر السكان من بلدتي بوتشا وإيربن، حيث تقصفهم الضربات الجوية مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة.

وتسببت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الروسي، الأسبوع الماضي في أوكرانيا، بمقتل مقتل 350 مدنيا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل، بحسب ما أوردته عبر حسابها في تويتر.

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