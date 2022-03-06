حرب أوكرانيا.. مشاهد مروعة لقصف مدنيين قرب كييف

أظهرت لقطات من مقطع فيديو، وصور، تعرض مدنيين في بلدة إربن، الصغيرة القريبة من العاصمة الأوكرانية، كييف، للقصف أثناء محاولة سكان الفرار من الضربات الجوية الروسية.

ويظهر المقطع، الذي قال ناشطون إنه حدث أثناء قصف القوات الروسية لجسر يربط بين إربن وكييف، شخصا يتحدث ثم يحدث انفجار هائل وفوضى في المكان، ويشاهد أشخاص وهم يركضون، فيما قام آخرون بسحب من سقطوا على الأرض.

The Irpin Bridge shelling incident pic.twitter.com/UbJ6oUnZm1 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 6, 2022

ونشر آخرون صورا تبين محاولة التعامل مع أشخاص سقطوا بعد القصف:

وتزايد الضغط الروسي على كييف مع تواصل الضربات الجوية والقصف العشوائي لضواحيها الذي طال المدنيين.

ويفر السكان من بلدتي بوتشا وإيربن، حيث تقصفهم الضربات الجوية مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة.

وتسببت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الروسي، الأسبوع الماضي في أوكرانيا، بمقتل مقتل 350 مدنيا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل، بحسب ما أوردته عبر حسابها في تويتر.