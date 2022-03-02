حرب أوكرانيا.. مقتل أكثر من 2000 مدني منذ بدء الهجوم الروسي

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا أودى بحياة أكثر من 2000 مدني ودمر مئات المباني بما في ذلك مرافق النقل والمستشفيات ورياض الأطفال والمنازل.

وذكرت الخدمة في بيان “الأطفال والنساء وقوات الدفاع يفقدون حياتهم كل ساعة”.

يأتي هذا بينما قال مستشار للرئيس الأوكراني إن روسيا لم تسيطر على مدينة خيرسون الاستراتيجية وإن معارك شوارع تدور في الميناء الجنوبي على البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون.

تحولت موسكو إلى شن ضربات على المدن الأوكرانية، يوم الثلاثاء، وتأهبت على ما يبدو للتقدم صوب العاصمة الأوكرانية كييف مع تشديد الغرب للخناق الاقتصادي حول روسيا ردا على غزوها أوكرانيا.

لكن زيلينسكي قال، إن ”رد الغرب ليس كافيا، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي بما في ذلك مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي“.

وقال الرئيس الأوكراني، إن ”قرابة ستة آلاف جندي روسي قتلوا حتى الآن“، مضيفا أن ”هذا ليس وقت التحلي بالحياد“.

وفي إشارة إلى القصف الذي وقع أمس الثلاثاء، في كييف بالقرب من بابي يار، ذكر زيلينسكي أن ”هذه الضربة تبرهن لكثير من الناس في روسيا أن كييف (مدينة) غريبة تماما (بالنسبة لهم)“.

وقال ”إنهم لا يعلمون شيئا عن كييف، عن تاريخنا لأنهم (الروس) جميعا تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا“.

وذكرت السلطات المحلية اليوم، أن مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا على بحر آزوف تتعرض لقصف متواصل وغير قادرة على إجلاء الجرحى.