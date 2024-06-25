حرب الاتهامات بين ترامب وبايدن في المناظرة المرتقبة.. ما هي أوراقهما الرابحة؟

وسط أجواء مشحونة بالتوتر والاتهامات المتبادلة، يستعد العالم لمتابعة مناظرة تاريخية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يستخدم كل طرف أوراقًا يعدها رابحة، فبالنسبة لبايدن سيستغل إدانة ترامب بالتهم الجنائية الـ 34، أما ترامب فلن يفوت القضية التي أدين فيها هانتر نجل بايدن بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، علاوة على السخرية من قدرات بايدن العقلية.

وتأتي المناظرة الأولى بعد أشهر من البيانات اللاذعة والتصريحات الساخرة التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد خلفه جو بايدن بوصفه “زومبي ميت دماغيًا” ورئيسًا “ضعيف الإدراك لا يستطيع إنهاء جملة ولا الخروج من المسرح”.

بايدن سوف “يتعاطى المخدرات”

وقالت شبكة “سي أن أن” إن ترامب سيتحوط ضد أداء بايدن الأقوى من المتوقع من خلال إشارته إلى أن خصمه سوف “يتعاطى المخدرات لضمان أداء أقوى”.

وفي الوقت نفسه، تكثف حملة بايدن محاولاتها الجديدة لتصوير ترامب على أنه مجرم “مختل” فاسد أخلاقيًا، يسعى لإفادة أصدقائه الأثرياء، وغير مؤهل للعودة إلى المكتب البيضاوي.

وعدت حملة بايدن بأن المواجهة المباشرة ستظهر للناخبين أخيرًا التناقض الذي يعتقد بايدن بأنه سيحرم ترامب من الأهلية.

وتأتي هذه المواجهة وسط اشتعال حدة الخلافات بين الرئيسين السابق والحالي، لا سيما في أعقاب ادعاء ترامب أن بايدن فاز في انتخابات 2020 بالتزوير، وحققت إدانة ترامب الجنائية مستوى إضافيًا من التوتر في وقت يهدد فيه الرئيس السابق حال فوزه بالرئاسة باستخدام فترة ولاية ثانية للانتقام من أعدائه.

وستتاح لملايين الناخبين فرصة لتقييم عقلية الرئيس بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، الذي يبدو واضحًا أنه تقدم في السن، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أنه أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى.

ومن الراجح أن يعالج بايدن المخاوف بشأن عمره وقدرته على الخدمة لفترة ولاية ثانية، إذ يبلغ عمره الآن 81 عامًا، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا انتُخِب لولاية ثانية، فسوف يغادر منصبه في عمر 86 عامًا.

قدرات بايدن العقلية

وبينما تعرض الرئيس بايدن لأخطاء علنية طوال فترة ولايته الأولى، انتقد ترامب البالغ من العمر 78 عامًا مرارًا وتكرارًا قدرة بايدن العقلية، وتكهن مؤخرًا بأنه يجب أن يخضع لاختبار إدراكي، وفي الخطاب نفسه، أخطأ ترامب في تسمية الطبيب الذي أجرى الفحص الإدراكي الخاص به عندما كان رئيسًا.

ورصد تقرير “سي أن أن” قلق الناخبين من سلوك الرئيس السابق “المتهور” وهجماته على النظام القضائي، وإعجابه بالديكتاتوريين الأجانب، وهو أمر ينفر الناخبين المتأرجحين، على حد قول الشبكة الأمريكية.

وتشير حملة الرئيس الأمريكي إلى أن بايدن سيقدم نفسه كقوة استقرار تعالج احتياجات الأسر التي تتناقض مع “الرؤية المظلمة” لترامب وتهديدات الحزب الجمهوري لحقوق الإجهاض.

سخرية من بايدن

ومن المتوقع أن يناقش المرشحون حالة الاقتصاد وسياسة الهجرة، لكونهما من بين القضايا المهمة بالنسبة للناخبين الذين هم في حالة من الانقسام حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل في حربيهما.

في الوقت نفسه، بدت تحضيرات ترامب للمناظرة أكثر رسمية، وعقد الرئيس السابق، سلسلة من الاجتماعات الخاصة مع حلفائه مؤخرًا، إذ ظهر في تجمع حاشد في فيلادلفيا يوم السبت، متحدثًا بسخرية عن مناظرته المقبلة.

وقال “كيف يجب أن أتعامل مع بايدن؟ هل يجب أن أكون قاسيًا وسيئًا؟” وتساءل أيضًا “هل يجب أن أكون قاسيًا وأقول فقط إنك أسوأ رئيس في تاريخ أمريكيا؟ أم يجب أن أكون لطيفًا وهادئًا وأتركه يتحدث؟”.