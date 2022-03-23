حرب "الرحلات الجوية".. روسيا تكشف خسائر شركات الطيران العالمية

فرضت أوروبا حظرا على حركة الطيران الروسية، في خطوة غير مسبوقة تهدف للضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لوقف غزو أوكرانيا.

قال وزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، اليوم الأربعاء، إن شركات الطيران العالمية ستخسر 3 مليارات دولار سنوياً لتجنبها الأجواء الروسية.

وكانت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلت أمس عن وزارة النقل الروسية قولها، إن 78 طائرة روسية احتجزت في الخارج، لكن شركات الطيران المحلية سجلت ما يقرب من 800 طائرة أجنبية في روسيا.

وأضافت وزارة النقل، أن روسيا “استرشدت بتجربة إيران في كيفية خدمة الطائرات في وضع مماثل”.

العقوبات تقوّض الثقة في تجارة النفط

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قال اليوم الأربعاء إن العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار واليورو.

جاءت تصريحاته بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتحويل مبيعات الغاز الطبيعي الروسية للدول “غير الصديقة” إلى الروبل، ردا على تجميد دول أصولا روسية بسبب أزمة أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله أيضا إن السوق سيعاد تشكيلها إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي.

وتحث الولايات المتحدة مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما تفعل منذ أغسطس آب وسط زيادات حادة في أسعار النفط، لكن عددا قليلا فقط من الدول لديها طاقة إنتاجية فائضة، من بينها السعودية الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك ودولة الإمارات العربية المتحدة.