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حرب الرسوم تشتد.. الصين تتوعد بالمواجهة وتتجه إلى منظمة التجارة العالمية

منذ 4 دقائق
الصين وأمريكا

الصين وأمريكا

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بعد ساعات قليلة من إعلان البيت الأبيض أمس عن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، سارعت بكين بالرد.

فقد أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%

كما أوضحت أن تلك الرسوم ستطبق اعتبارا من الغد. وشدد وزير المالية على أن بلاده ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت واشنطن على مواصلة انتهاك مصالحها

“سنتجاهلها”
رغم تلك الخطوة، أكدت الصين أنها ترى أن التعرفات الأميركية تنافي “القوانين الاقتصادية والمنطق”

كما أوضحت أنه إذا استمرت أميركا في فرض رسوم إضافية فستتجاهلها

إلى ذلك، أعلنت أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للتعرفات الأميركية

    المصدر :
  • رويترز

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