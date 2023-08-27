حرب السودان.. الاشتباكات تتجدد في الخرطوم

بعد أشهر من استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذا القتال الذي أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص بحسب منظمة أكليد، ونزوح أكثر من أربعة ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.

تجددت الاشتباكات المتقطعة في العاصمة الخرطوم بين الطرفين، وأفادت المصادر بأن الجيش شن هجوماً على مواقع الدعم السريع في مطار الخرطوم الدولي وتخومه.

كما أشار إلى اندلاع اشتباكات في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم وسلاح المهندسين في أم درمان، مصحوبة بقصف مكثف في عدة اتجاهات سواء بالخرطوم وأم درمان وبحري.

وكانت قوات الدعم شنت أمس السبت 26\8\2023 هجوماً جديدا على معسكر المدرعات جنوب العاصمة، هو السابع من نوعه خلال الأيام الماضية، إلا أن القوات المسلحة تمكنت من صده.

فيما نفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على أجزاء واسعة في مدن العاصمة الثلاث استهدف تمركزات الدعم السريع.

وطال القصف الذي وصف بالأعنف من قبل شهود عيان، نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات التابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم.

إلى ذلك، اندلع حريق ضخم في مستودع للوقود بمطار الخرطوم الدولي، يجاور مخزن أسلحة للدعم السريع.

فيما اتهم إبراهيم مخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع، الجيش بقصف مخزن لأنابيب الغاز بالمطار، قائلا إن “القصف العشوائي” أصاب المخزن، ما أدى إلى اشتعال الحريق الضخم.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في 15 أبريل الماضي، هيمنت قوات الدعم السريع على الأرض في العديد من مناطق الخرطوم، في حين حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، وفق ما أفادت رويترز.

فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين للسيطرة على القواعد وطرق الإمداد غرب الخرطوم في منطقتي كردفان ودارفور.