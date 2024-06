حرب الفيديوهات بين بايدن وترامب تشتعل!

بينما نقترب من الانتخابات الرئاسية الأميركية تزداد حدة الحملات بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، والرئيس الحالي

جو بايدن، فيما يلجأ الخصمين إلى حرب من نوع آخر.

وتُعد حرب الفيديوهات هي الأكثر انتشاراً بين الخصمين اللدودين على مواقع التواصل، مثيرة حماسة وغضب أنصار الاثنين على السواء.

ففيما اقترح ترامب ليلة أمس السبت 15\6\2024 على خصمه الديمقراطي الخضوع لاختبار حول قدراته العقلية، عارضاً عليه اسم طبيب شهير، اقترف الرئيس السابق الذي بلغ قبل يومين الـ 78 من عمره، خطأ عده أنصار بايدن بالمحرج.

إذ قال المرشح الجمهوري المفترض خلال خطاب ألقاه في مؤتمر Turning Point Action في ديترويت:” على بايدن أن يخضع لاختبار معرفي كما خضعت أنا بنفسي حين كنت رئيساً”.

وأردف قائلا إن النائب الجمهوري عن تكساس “روني جونسون الذي شغل منصب طبيب البيت الأبيض قال له بعيد الاختبار الذي خضع له سابقا إنه أكثر الرؤساء صحة في التاريخ الأميركي”

إلا أن ترامب لم ينتبه على ما يبدو للخطأ الذي اقترفه، إذ إن اسم الطبيب الصحيح هو “روني جاكسون”، الذي يعتبر أحد أكثر المدافعين عن الرئيس السابق في الكابيتول هيل.

Trump: I think Biden should take a cognitive test. My doctor Ronny Johnson. Ronny Johnson, do you know him?

(His name is Ronny Jackson) pic.twitter.com/hYDg01Hais

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) June 15, 2024