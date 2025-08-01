"حرب بايدن التي أحاول إيقافها".. ترامب يعلن عن خسائر فادحة للطرفين الروسي والأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه اطلع على بيانات تفيد بسقوط حوالي 20 ألف جندي روسي قتلى خلال هذا الشهر في المعارك بأوكرانيا.

“حرب بايدن وأحاول إيقافها”

وأضاف عبر منصته تروث سوشيال، أن روسيا خسرت 112,500 جندي منذ بداية العام.

كما شدد على أن هذا عدد هائل من القتلى قضوا دون أي فائدة.

وأوضح أن أوكرانيا بالمقابل تعيش معاناة بالغة، إذ فقدت ما يقارب 8000 جندي منذ 1 يناير 2025، غير المفقودين والضحايا المدنيين.

إلى ذلك، شدد على أن هذه الحرب العبثية ما كان يجب أن تحدث أبدا، متهماً سلفه جو بايدن بأنه السبب باندلاعها.

ثم تابع: “أنا هنا فقط لأرى إن كان بإمكاني إيقافها!”.

أتت هذه التطورات بعدما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ارتياحه لنتائج المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول مؤخرا وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأهم إزالة الأسباب الجذرية للنزاع.

وقال في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء مع نظيره الروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إنه يرى المفاوضات مطلوبة ومهمة دائما.

وتابع: “نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين… الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد” من الجانب الروسي.

بالمقابل، رد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “جاهزون للقاء القادة”.

مهلة حتى الثامن من أغسطس

يذكر أن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس‭‭ .

وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: “يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم”.

كما أضاف: “حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس”.

وأكد أن “الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام”.

يأتي ذلك بينما كثفت روسيا في الأشهر القليلة الماضية هجماتها الجوية على بلدات ومدن أوكرانية مختلفة.