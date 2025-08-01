حرب ترامب التجارية: المواعيد النهائية للرسوم الجمركية وأحداث مهمة قادمة

لم تتسبب التقلبات والمنعطفات في سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق المالية العالمية فحسب، بل أربك أيضا حسابات المستثمرين.وتزيد التحديات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأكيد ترامب على أنه سيتوصل إلى إبرام صفقات ثنائية مع شركاء تجاريين من حالة الضبابية.

وتوصلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجاري إطاري مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خفض المعدل الذي هدد به ترامب في وقت سابق إلى النصف، إذ تم فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتجنب حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يشكلان ثلث التجارة العالمية تقريبا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب فرض أيضا رسوما جمركية 50 بالمئة على بعض واردات النحاس، وعلق إعفاء “الحد الأدنى” الممنوح للشحنات التجارية منخفضة القيمة.

ووجه ترامب اليوم الجمعة رسائل إلى 17 شركة أدوية كبرى من بينها إيلي ليلي وفايزر ونوفو نورديسك وجونسون اند جونسون وميرك، لمطالبتها بخفض أسعار الأدوية للمرضى في الولايات المتحدة، وذلك في متابعة للأمر التنفيذي السابق الذي يهدف إلى مواءمة أسعار الأدوية مع الدول الأخرى.

ومع تسارع الإعلانات حول الرسوم الجمركية على العشرات من الشركاء التجاريين بما في ذلك تغييرات في الرسوم التي هدد بها سابقا على الواردات من كندا والبرازيل والهند وتايوان وسويسرا، مضى ترامب في محاولته لإعادة تشكيل التجارة العالمية مع مرور الموعد النهائي لإبرام الصفقات في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) في الأول من أغسطس آب.

وفيما يلي تسلسل زمني لأهم الأحداث والتواريخ المقبلة التي قد يكون لها تأثير على سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية:

الثامن من أغسطس آب:

أمر ترامب بتنفيذ رسوم جمركية “مضادة” أعلى على الواردات من 69 شريكا تجاريا تتراوح بين 10 بالمئة و41 بالمئة خلال سبعة أيام.

وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ في فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا إذا لم تُظهر موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها في أوكرانيا.

12 أغسطس آب:

سيقرر ترامب ما إذا كان سيمدد الهدنة التجارية مع الصين التي تنتهي في 12 أغسطس آب، أو من المحتمل أن يسمح للرسوم الجمركية بالارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 100 بالمئة، مما يصعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي تهدد النمو العالمي.

29 أغسطس آب:

بموجب أمر تنفيذي يقضي بتعليق إعفاء “الحد الأدنى”، فإن الشحنات بقيمة 800 دولار أو أقل المرسلة إلى الولايات المتحدة خارج شبكة البريد الدولية ستواجه “جميع الرسوم المطبقة” اعتبارا من هذا التاريخ.

29 سبتمبر أيلول:

أمام شركات صناعة الأدوية مهلة حتى 29 سبتمبر أيلول للرد بتعهدات ملزمة بشأن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة.