حرب سيبرانية محتملة.. المواجهة القادمة بين إيران وإسرائيل

رجح تقرير نشره “مركز القدس للشؤون العامة والدولة” يوم الأحد، تزايد حدة الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران خلال الشهور المقبلة.

ويوضح تقرير “مركز القدس” وهو أحد مراكز الفكر ودعم صناعة القرار في إسرائيل، أن “جميع التقديرات السائدة في تل أبيب ترجح أن تحاول طهران شن هجمات سيبرانية كبرى ضد منشآت حيوية إسرائيلية، ولاسيما شركات المياه والكهرباء والمرافق المدنية، بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي”.

ويشير التقرير إلى أن إيران وإسرائيل “تخوضان حربا سرية في ساحة الفضاء السيبراني، وذلك في إطار الصراع بشأن البرنامج النووي الإيراني”، فيما يؤكد خبراء الفضاء السيبراني في إسرائيل أن القدرات التي تمتلكها تل أبيب في هذا الصدد تفوق نظيرتها الإيرانية حتى الآن.

ووفق تقرير المركز، ترى مصادر أمنية في إسرائيل أن الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران ستتفاقم في الفترة المقبلة، بالتوازي مع الخطوات السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي ومحاولات إسرائيل منع ترسيخ أقدام إيران عسكريا في سوريا.

ولفت إلى أن الاسم الذي يتردد لوصف الحرب السيبرانية حاليا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو أنها “المعركة التي تتخلل الحروب”.

وختم المركز تقريره بالقول “إن لدى إيران قدرات سيبرانية “جيدة للغاية”، وأن هناك مخاوف في إسرائيل من القدرات التكنولوجية الإيرانية، إذ يمكن أن تزيد إيران من هجماتها في هذه الساحة ضد منشآت ومرافق مدنية حيوية في إسرائيل مثل شركات الكهرباء، كما ستحاول إلحاق أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي في حال عدم وجود حروب، وستعمل على ضرب الجبهة الداخلية المدنية وقت الحرب”.