حرب شوارع في ماريوبول ومحاولة لفتح 3 ممرات إنسانية

مستشفى الأطفال الذي تم قصفه في ماريوبول

تتوجّه الأنظار اليوم الثلاثاء، الى جولة مفاوضات الجديدة المنعقدة في العاصمة التركية، اسطنبول، في وقت شهدت مدينة ماريوبول الساحلية مواجهات عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة قبل ساعات فقط من انطلاق المفاوضات.

قتال شوارع

وفي التفاصيل، وسّعت القوات الروسية هجومها على مدينة ماريوبول، التي تشهد طوال الأسبوع الأخير مواجهات ضارية تحولت إلى قتال شوارع، بعدما نجح المهاجمون في تحقيق تقدم واسع في عدد من الأحياء. ونقلت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر “عمليات تمشيط واسعة تجري في وسط المدينة لملاحقة كتائب القوميين الأوكرانيين والقضاء عليهم”.

ورجح مسؤولون في دونيتسك إحكام السيطرة على ماريوبول قريبا، وقال رئيس الإقليم الانفصالي دينيس بوشلين إن “القتال قد انتقل بالفعل من الضواحي إلى وسط المدينة”.

الرئيس الشيشان في ماريوبول

ويشارك في القتال إلى جانب الجيش الروسي وقوات إقليم دونيتسك آلاف المقاتلين الشيشان الذين تم نقلهم من محيط العاصمة كييف إلى مناطق الجنوب. وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أنه “موجود في ماريوبول” مع المقاتلين الذين يقودهم.

3 ممرات إنسانية

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن، مؤكدة تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد، فيما أشار حاكم ميكولايف الأوكرانية إلى قصف روسي استهدف المقر الإدراي للمدينة.

بدورها، أفادت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا بأن كييف تسعى لفتح 3 ممرات إنسانية اليوم.

القوات الروسية تتراجع

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية في مواقعها وتحاول إعادة تنظيم صفوفها، فيما نجحت الهجمات الأوكرانية بدفع القوات الروسية إلى التراجع في بعض المواقع، مؤكدة أن مركز مدينة ماريوبول لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن الضربات الجوية الروسية تشكل خطرا على العاصمة الأوكرانية كييف، من خلال قدرتها على القصف على الرغم من أن القوات الأوكرانية تواصل الهجمات المضادة في شمال غرب المدينة.

من جهته، أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي كييف، وإسقاط طائرتين ومروحية.