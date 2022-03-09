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“حرب على المواطنين”.. موسكو تعاين الأضرار بعد انسحاب الشركات الكبرى

منذ ساعتين
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ردا على عمليات إغلاق أعلنتها شركات أجنبية بعد الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد.

وفي بيان نشر على موقع حزب روسيا الموحدة على الإنترنت، قال أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هو “حرب” على مواطني روسيا.

وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، “فاتسر” و”فاليو” و”بوليج”، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا.

وقال تورتشاك: “حزب روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا”.

وأضاف: “هذا إجراء عنيف للغاية لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا. سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأعلنت العديد من الشركات الأجنبية، ومنها “فورد” و”نايكي”، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتا من أجل الضغط على الكرملين لوقف عملياته في أوكرانيا، وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.

كما قالت شركة “ماكدونالدز” الثلاثاء إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا التي يبلغ عددها 847، معظمها مملوك للشركة.

كذلك أعلنت “كوكاكولا” و”بيبسي كولا”، تعليق مبيعات المشروبات الغازية في روسيا.

    المصدر :
  • وكالات

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