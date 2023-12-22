حرب غزة.. جيش الاحتلال يقتاد النساء من جباليا إلى وجهة مجهولة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتاد النساء الموجودات في مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة إلى وجهة مجهولة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الهلال الأحمر انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا، حيث يقدم موظفون ومتطوعون الخدمات الطبية بعد خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال أفرجت عن بعض طواقمه في جباليا بعد الاعتداء عليهم، وما زالت تعتقل 8 من طواقمه.

وأمس الخميس، أكد الهلال الأحمر أن 127 شخصًا، بينهم مسعفون ومتطوعون وعائلاتهم و22 جريحًا يتلقون العلاج، مهددون بالقصف وإطلاق النار من قِبل قوات الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة قال إنّ الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءًا في القطاع، وحذر من مشكلة انعدام الأمن الغذائي.

كما نبه الهلال الأحمر من أن الأوبئة بدأت تنتشر في القطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال من قصفه الجوي والمدفعي على جباليا ومخيمها، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفًا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.