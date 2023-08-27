حرس الحدود الأوكراني: عدد المرتزقة الروس في بيلاروسيا بدأ ينخفض

يسيطر المستقبل الغامض على مجموعة فاغنر، إثر مقتل قائدها يفغيني بريغوجين بعد حادث تحطم طائرته قرب موسكو.

بينما قال أندري ديمشينكو، المتحدث باسم دائرة حدود الدولة في أوكرانيا، الأحد إن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة من قبل وحدات جهاز أمن الدولة والمكونات الأخرى لقوات الدفاع، التي تعمل أيضًا على تعزيز هذا الاتجاه”.

كما أضاف أن عدد “المرتزقة الروس في بيلاروسيا لا يشكل تهديدا لبلاده، مؤكدا أنه بدأ ينخفض.

وأردف قائلا: “ليس لديهم ما يكفي من القوات لتنفيذ أي غزو واسع النطاق، لكن بالطبع من الممكن أن يخلقوا بعض الاستفزازات”.

إلى ذلك، أوضح أنه في 23 أغسطس، أي قبل الأحداث التي وقعت في إشارة إلى مقتل بريغوجين، بدأت قواته تلاحظ أن “عدد المرتزقة الروس في بيلاروسيا بدأ في الانخفاض تدريجياً”، وفق قوله.

ومنذ اعلان هيئة الطيران الروسية يوم الخميس الماضي أن قائد فاغنر كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت شمال غربي موسكو يوم الأربعاء دون ناجين، تفجرت التساؤلات حول مصير عناصره.

فيما ألزمت وزارة الدفاع على ما يبدو مقاتلي بريغوجين بالانضمام إلى الجيش، وحلف القسم.