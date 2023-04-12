حرس السواحل التونسي ينتشل 10 جثث بعد غرق قارب مهاجرين

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي (الأربعاء 12-4-2023) إن خفر السواحل انتشل جثث 10 مهاجرين بعد أن غرق قاربهم قبالة تونس العاصمة.

‭ ‬وتم إنقاذ 76 آخرين.

في سياق متصل قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 400 مهاجر ولاجئ غرقوا في الأشهر الأولى من عام 2023 أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من القتلى في فترة ثلاثة أشهر خلال السنوات الست الماضية.

ووثقت المنظمة 441 حالة وفاة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار على طريق الهجرة الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة في العالم، وقالت إن العدد الفعلي أكبر من هذا على الأرجح. وأضافت أن نحو نصف هذه الوفيات مرتبط بالتأخر في جهود الإنقاذ التي تقودها الدول، بينما غابت مهمات الإنقاذ تماما عن حالة واحدة.

وقال أنطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “إن الأزمة الإنسانية المستمرة في البحر المتوسط لا تُحتمل… ومع تسجيل أكثر من 20 ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ عام 2014، أخشى أن تصبح هذه الوفيات أمرا طبيعيا. يجب على الدول الاستجابة”.

وينطلق الآلاف من المهاجرين الأفارقة في الأغلب في رحلة محفوفة بالمخاطر من شواطئ ليبيا ومصر، عادة في قوارب مطاطية صغيرة، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ويختلف هذا الطريق المار عبر منتصف البحر المتوسط عن الطريق الغربي من المغرب إلى إسبانيا.

وتقع بشكل متكرر حوادث غرق مثلما جرى لقارب قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا في أواخر فبراير شباط عندما لقي 72 مهاجرا على الأقل حتفهم.