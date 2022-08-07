حركة الجهاد الإسلامي تؤكد مقتل القيادي خالد منصور في غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأحد مقتل أحد كبار قادة جناحها العسكري في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن” سرايا القدس تزف شهيدها القائد الكبير خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية” الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة رفح.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قام بتحييد القيادة العليا لحركة الجهاد في غزة، وذلك بعد أن أعلن مقتل منصور، قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على “تويتر”، أن منصور قتل في عملية نوعية ومشتركة لجيش الدفاع والشاباك في منطقة رفح.

وكانت إسرائيل شنت يوم الجمعة غارات جوية طالت قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 7 أشخاص بينهم الناشط تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 24 قتيلاً، بينهم ستة أطفال وامرأة، فيما طلبت الإمارات وفرنسا والصين ودول أخرى عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن غداً لبحث تطورات غزة.