الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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حركة الجهاد تؤكد بدء سريان هدنة غزة بدءاً من الساعة 11:30 مساء

منذ 49 دقيقة
تشييع شهداء غزة

تشييع شهداء غزة (رويترز)

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قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الهدنة بين إسرائيل والحركة في غزة سيبدأ سريانها في الساعة 11:30 مساء (20:30 بتوقيت جرينتش) الأحد بوساطة مصرية.

وقال طارق سلمي المتحدث باسم الجهاد الإسلامي “نحن نثمن الجهود المصرية التي بُذلت لوقف العدوان الاسرائيلي على شعبنا”.

ووافقت إسرائيل، الأحد، على هدنة اقترحتها القاهرة في غزة، حسبما أفاد مصدر مصري.

ومنذ الجمعة، نفذت إسرائيل ضربات استهدفت بشكل أساسي مواقع في غزة لحركة “الجهاد الإسلامي” التي ردت بإطلاق مئات الصواريخ.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 41 شخصا بينهم 15 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 311، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وكشفت وزارة الصحة في القطاع أن الغارات التي تشنها إسرائيل منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا، ولكن إسرائيل نفت ذلك.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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