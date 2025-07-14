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حركة الشباب تسيطر على بلدة بوسط الصومال وتواصل تقدمها

14 - يوليو - 2025
حركة الشباب تسيطر على بلدة بوسط الصومال

حركة الشباب تسيطر على بلدة بوسط الصومال

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قال مسؤول عسكري صومالي إن مسلحي حركة الشباب سيطروا على بلدة تاردو في منطقة هيران بوسط البلاد ويواصلون هجوما أدى بالفعل إلى نزوح آلاف الأشخاص.

وقال الميجر محمد عبد الله لرويترز إن تاردو، وهي مفترق طرق رئيسي يربط بين المراكز الحضرية الأكبر حجما، سقطت يوم الأحد بعد أن طرد مقاتلو حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة مقاتلي العشائر المتحالفين مع الحكومة.

وقال عبد الله “الجماعة تتقدم نحو مناطق أخرى بعد سقوط تاردو”، مضيفا أن القوات الصومالية ومقاتلي العشائر يحشدون لشن هجوم مضاد.

وأكد زعيم محلي ومقاتل من العشائر ومشرع بإحدى المناطق السيطرة على تاردو، وهو ما قد يساعد حركة الشباب على الانتقال إلى بلدات أخرى أكبر بسبب موقعها.

وتصاعدت هجمات حركة الشباب في المنطقة منذ مطلع هذا العام. ووصلت في فترات تقدم سابقة إلى مسافة 50 كيلومترا من العاصمة مقديشو، إلا أن القوات الصومالية استعادت تلك القرى.

وقال عبد الله “نناقش مع أهالي هيران خططا لاستعادة البلدات من حركة الشباب”. وأضاف أنه جرى نشر نحو 100 جندي لتعزيز المقاتلين المحليين.

وقال المشرع المحلي ضاهر أمين لرويترز إن 12500 أسرة على الأقل فرت من تاردو وبلدة موكوكوري القريبة التي قالت حركة الشباب إنها سيطرت عليها في الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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