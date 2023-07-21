حركة الشحن تتباطأ في البحر الأسود بعد تحذيرات روسيا وأوكرانيا

انخفض عدد السفن المتجهة لتحميل شحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود بمعدل 35 بالمئة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق مع تفاقم حالة عدم اليقين بشأن احتمال تضرُّر حركة النقل التجاري مع استمرار روسيا في قصف منشآت المواد الغذائية في أوكرانيا.

وجاءت هجمات موسكو، التي تستهدف الحبوب الأوكرانية مباشرة، على مدى أربعة أيام متتالية بعد أن تعهدت كييف بتحدي الحصار البحري الروسي على موانئ التصدير إثر انسحاب موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت روسيا إنها تعتبر أن جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية قد تكون محملة بأسلحة اعتبارا من أمس الخميس. وقالت واشنطن إن هذه إشارة من موسكو لاحتمال مهاجمة سفن الشحن المدنية. وردت كييف لاحقا بإصدار تحذير مماثل للسفن المتجهة إلى روسيا.

وقال عمر نوكتا، المحلل في شركة جيفريز في مذكرة عن الشحن اليوم الجمعة “نعتقد أن الخطاب العدواني سيؤدي على الأرجح إلى تقليص عدد المالكين الراغبين في المرور عبر المنطقة ويفاقم التعقيدات المتعلقة بتوافر التأمين”.

وجاء في تحليل لمنصة البيانات البحرية والسلع (شيبفيكس) إن عدد سفن تحميل البضائع السائبة الجافة التي تتراوح من السفن صغيرة الحجم إلى السفن العملاقة والتي كانت تعد نفسها لنقل الحبوب من منطقة البحر الأسود انخفض بنسبة 35 بالمئة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت البيانات أنه‭‭ ‬‬لم يدخل سوق الأعمال الآجلة إلا 20 سفينة لما تبقى من يوليو تموز وحتى أوائل أغسطس آب، مقارنة مع 32 سفينة في الأسبوع السابق.

وقالت مصادر في صناعة التأمين اليوم الجمعة إن شركات تأمين كثيرة علقت الآن توفير غطاء للشحنات القادمة من أوكرانيا على خلاف الموانئ الأصغر على طول نهر الدانوب.

وقال أحد المصادر “السؤال الكبير هو استمرار سلامة موانئ الدانوب في المستقبل”.

وجاء في بيانات لشركة التحليلات (مارينترافيك) أن عشرات السفن كانت بانتظار المرور عبر قناة الدانوب اليوم الجمعة وتضمنت سفنا متجهة إلى رومانيا أو مغادرة منها.

وكل سبعة أيام، يتعين تجديد أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب التي تفرض عند دخول منطقة البحر الأسود.

وهذه الأقساط تكلف بالفعل آلاف الدولارات ومن المتوقع أن ترتفع، مع الأخذ في الاعتبار أيضا خطر الألغام العائمة.

قالت مصادر في صناعة التأمين إن غطاء مخاطر الحرب لموانئ روسيا المطلة على البحر الأسود ما زال متاحا اليوم الجمعة مع تغير طفيف في الأسعار في الوقت الحالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن أسطولها المطل على البحر الأسود تدرب على إطلاق صواريخ على “أهداف عائمة” واحتجاز السفن. ونفى سفير موسكو في واشنطن وجود أي خطة لمهاجمة سفن.