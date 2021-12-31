الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حركة النهضة في تونس تعلن اختطاف نائب رئيسها

منذ 4 دقائق
علم تونس

علم تونس

A A A
طباعة المقال

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، اختطاف نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي بيان لها، قالت الحركة: “تم اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من قبل أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة”.

وأضافت: “تم خلال عملية الخطف تعنيف زوجة نور الدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي، التي كانت برفقته”.

وعبرت عن استنكارها بشدة ”هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة فذهبت إلى اعتماد سياسة التعمية عن هذا الفشل والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022 الذي أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين”.

    المزيد من أخبار العالم

    ألمانيا تدعم فرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي
    جو بايدن
    لإنهاء سياسة إبقاء المهاجرين في المكسيك.. بايدن يلجأ إلى المحكمة العليا
    علم مصر
    وفاة وزير الثقافة المصري السابق بعد تعرضه لوعكة صحية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    ربيع الهبر يكشف عن توقعاته لسعر الدولار الرسمي مطلع 2022
    تعبيرية
    واقعة غريبة.. سعودي يروي قصة وفاته ثم عودته للحياة
    شحنة كبيرة من الكبتاغون تم ضبطها في مرفأ بيروت
    ليست مادية فقط.. ما هي دوافع “حزب الله” في حرب المخدرات على دول الخليج؟