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حركة فتح: حماس ستبقى في غزة عندما تدير السلطة القطاع

منذ 3 دقائق
جمال نزال

جمال نزال

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أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن حركة حماس ستبقى في غزة عندما تدير السلطة القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة لن تكون فصائلية ولن تشارك فيها فتح او حماس.

وأضاف في حديث لـ العربية/الحدث اليوم السبت، أن الدبابة الإسرائيلية التي يدعي البعض ان فتح ستعبر إليها إلى غزة، هي فعلياً موجهة ضد السلطة الوطنية، عبر حجز الموال وغيرها.

وفي وقت سابق اليوم أكد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة لا ترى فجوات غير قابلة للتسوية مع الفصائل حول تشكيل حكومة موحدة.

قالت حركة حماس بعيد اجتماعهم في موسكو، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة الروسية أكدت أن منظمة التحرير “الممثل الشرعي للفلسطينيين”.

في المقابل قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عند سؤاله عن دور السلطة الفلسطينية في حكم غزة إن “في اللحظة التي يتوقف فيها إطلاق النار سوف تعود هذه السلطة (الفلسطينية) بعناصرها لتقدم خدماتها الأساسية لشعبنا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا أن “هذه مسؤولية تقع علينا كسلطة فلسطينية ونحن كنا نقوم بها وسوف نستمر في القيام بها دون أي اعتراض أو شك من أي طرف”.

ومطلع الأسبوع الماضي، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما تشير التوقعات إلى أن السلطة تتجه لتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة لما يملكه من تاريخ بالعمل الاقتصادي حيث كان وزيرا سابقا للاقتصاد في حكومات سابقة.

    المصدر :
  • العربية

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