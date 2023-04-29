حريق بخزان وقود في سيفاستوبول

قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن النيران اشتعلت السبت في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة.

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تيليغرام للمراسلة “وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة”.

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء غزو روسيا الشامل لجارتها في فبراير\شباط 2022. واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.

ولم يرد الجيش الأوكراني على الفور على طلب للتعليق السبت. ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف إن أحدا لم يصب بأذى في الحريق.

وكتب “الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية”.

وتابع “نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا”.