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حريق بمستودع نفط روسي متواصل لليوم الثاني جنوب البلاد

منذ دقيقتين
أفراد من وزارة الطوارئ الروسية يعملون على اخماد حريق في مستوع نفط ضربته طائرات مسيرة أوكرانية يوم 18 يونيو 2024

أفراد من وزارة الطوارئ الروسية يعملون على اخماد حريق في مستوع نفط ضربته طائرات مسيرة أوكرانية يوم 18 يونيو حزيران 2024

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قالت إدارة الطوارئ في منطقة روستوف بجنوب روسيا الأربعاء إن حريقا في مستودع للنفط في بلدة آزوف بالمنطقة يواصل الاشتعال منذ أكثر من 24 ساعة.

اندلعت النيران في عدد من صهاريج تخزين النفط بعد هجوم بطائرات مسيرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن جهاز الأمن الأوكراني نفذه.

وقالت الإدارة على تيليجرام يوم الأربعاء “تم تحديد موقع الحريق في منطقة آزوف على مساحة 3200 متر مربع في الساعة 05:30.

وقال المصدر لرويترز إن الهجوم أصاب صهاريج في أزوفسكايا وأزوفنفتيبرودكت بعدد خزانات وقود في المجمل 22 خزانا.

عادة ما تقول كييف إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض الجهود العسكرية لموسكو.

تقع بلدة آزوف على نهر الدون، وتبعد بنحو 16 كيلومترا عن بحر آزوف.

    المصدر :
  • رويترز

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