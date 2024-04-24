الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق بمنشآت طاقة غرب روسيا بعد هجوم أوكراني

منذ ساعتين
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

A A A
طباعة المقال

قال فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا إن حريقا شب في منشآت للوقود والطاقة في المنطقة نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.

وأضاف أنوخين عبر تطبيق الرسائل تيليغرام “منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو”.

ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران.

وفي إطار منفصل، قال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية. وقال على تيليجرام إنه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا. ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب الشاملة التي تشنها موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
تحذيرات من فراغ السلطة.. تأثير صحة رمضان قديروف على استقرار الشيشان
فيليب لازاريني
غزة تحت النار
الأونروا تحذر: 160 مقرا للوكالة دمرت بالكامل في قطاع غزة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - رويترز
"عمل استفزازي".. الخارجية الروسية تندد بتدريبات حلف الأطلسي في فنلندا

الأكثر قراءة

نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو