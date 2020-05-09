حريق داخل المركز الوطني للدراسات النووية في مدينة شفيرك شمال غربي بولندا

فرق الإطفاء - بولندا
فرق الإطفاء - بولندا

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اندلع مساء أمس الجمعة حريق داخل المركز الوطني للدراسات النووية في مدينة شفيرك شمال غربي بولندا.

وانتشرت النيران داخل جزء من المبنى. وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق فوراً، ولا يوجد أي خطر على حياة الناس والبيئة.

وأعلنت السلطات البولندية عن اندلاع حريق داخل المركز الوطني للدراسات النووية في مدينة شفيرك شمال غربي البلاد.

وأكدت الوكالة الوطنية البولندية للطاقة الذرية في بيان لها أن الحريق نشب أمس الجمعة داخل مصنع لإنتاج المواد المشعة، أثناء أعمال الترميم في المبنى، وأن النيران انتشرت داخل جزء من المبنى.

ولفتت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق، ولم يتم رصد أي تسريبات إشعاعية في الموقع، وليس هناك أي خطر على حياة الناس والبيئة.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال
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