حريق ضخم في أكبر مصافي الغاز جنوبي إيران

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في أكبر مصافي الغاز الإيراني جنوبي البلاد، ما أدى لتوقف العمل بها.

وذكر التلفزيون الإيراني، اليوم، أن حريقاً واسع النطاق اندلع في المنصة رقم 16 في حقل بارس للغاز الذي يعد أكبر حقل للغاز في إيران.

وأضاف أن “المنصة تضررت نتيجة الحريق في حقل بارس الواقع بمدينة بوشهر الواقعة جنوب إيران”.

وأوضحت “تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج”.

فيما قالت وكالة أنباء “جوان” الإيرانية إن الحريق حدث بسبب تسرب غاز في المنصة رقم 16 في حقل بارس الجنوبي.

وتشهد إيران بين الحين والآخر حرائق في مناطق متفرقة، لا تعلن السلطات أسبابها في أغلب الأحيان.

والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، باندلاع حريق هائل في برج تجاري يقع بشارع بهشتي بمحافظة كرمان الواقعة جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء “تجارت نيوز”، أن “الحريق كبير للغاية وهناك مخاوف من وقوع كارثة بسبب نقص معدات مكافحة الحرائق في المباني العالية”.