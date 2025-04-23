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حريق غابات بنيوجيرسي يهدد 1300 مبنى ويغلق طرقًا

منذ 4 دقائق
حريق - تعبيرية

حريق - تعبيرية

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أدى حريق غابات في ولاية نيوجيرسي الأميركية، يوم الثلاثاء، في إجلاء بعض السكان وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.

وذكرت صحيفة “ذا برس أوف أتلانتيك سيتي” أن طريق “غاردن ستيت باركواي”، أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في الولاية، تم إغلاقه بين بلدتي بارنيجيت ولاسي.

وقالت السلطات إن أكثر من 1300 مبنى مهدد، كما انقطعت الكهرباء عن معظم مناطق بارنيجيت. وصدر أمر إخلاء إلزامي لعدد غير محدد من المباني في بلدة لاسي، وتم فتح ملاجئ في كنيسة ومدرسة ثانوية.

وأفاد مسؤولو الإطفاء بأن الحريق التهم أكثر من 9ر11 كيلومتر مربع من الأراضي.

لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

    المصدر :
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