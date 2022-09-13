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حريق في حقل نفط جنوبي إيران بـ"أيادٍ مجهولة"

منذ 3 دقائق
حريق- أرشيفية

حريق- أرشيفية

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أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، السيطرة على حريق في حقل شاديجان النفطي الجنوبي، ناتج عن عمل تخريبي على ما يبدو.

وذكر مسؤول في شركة نفط محلية، للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم نتيجة “عبث عناصر مجهولة”.

فيما أكد السيطرة على الحريق بسرعة، مضيفا أن “الوضع تحت السيطرة تماما ولا داعي للقلق”.

أعلن التلفزيون الإيراني، أن حريق حقل شاديجان النفطي ناجم عن عبث عناصر مجهولة.

ونقلت وكالة “رويترز” ، أن إيران أعلنت إخماد حريق في حقل للنفط جنوبي البلاد، وأنه نجم عن عبث عناصر مجهولة تسللت إلى الحفل النفطي.

وتعرف إيران في الآونة الأخيرة حوادث غامضة، تستهدف منشآت حيوية في قطاعات صناعية واقتصادية.

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