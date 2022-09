حريق في حقل نفط جنوبي إيران بـ"أيادٍ مجهولة"

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، السيطرة على حريق في حقل شاديجان النفطي الجنوبي، ناتج عن عمل تخريبي على ما يبدو.

وذكر مسؤول في شركة نفط محلية، للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم نتيجة “عبث عناصر مجهولة”.

فيما أكد السيطرة على الحريق بسرعة، مضيفا أن “الوضع تحت السيطرة تماما ولا داعي للقلق”.

