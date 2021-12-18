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حريق في سجن تايلاندي على خلفية أعمال شغب احتجاجا على تفشي كورونا

18 - ديسمبر - 2021
السجن - تعبيرية

السجن - تعبيرية

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أعلنت السلطات التايلاندية أن أحد سجون البلاد شهد أعمال شغب اندلع حريق على خلفيتها.

وأكدت السلطات التايلاندية أن السجن الواقع في جنوب البلاد والذي يتجاوز عدد المعتقلين فيه 2.1 ألف شخص شهد اعتبارا من مساء الخميس الماضي تمردا شارك فيه نحو 400 سجين احتجاجا على طريقة تعامل الإدارة مع تفشي فيروس كورونا داخل الموقع.

ومساء الجمعة، أضرم السجناء المتمردون المطالبون بنقل النزلاء المصابين بالعدوى إلى خارجه، النار في مضاجعهم، وذلك بعد حريق آخر نشب الخميس على خلفية أعمال الشغب.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة “فرانس برس” إن الحراس كانوا قد سيطروا على الوضع منذ مساء أمس الجمعة، وأن مسؤولي السجن سيتفقدون الأضرار الناجمة عن التمرد اليوم.

وأكدت الوكالة إصابة عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الاضطرابات.

وأصيب 300 من نزلاء السجن بالفيروس التاجي.

وإجمالا، تجاوز عدد المصابين بالعدوى بين المعتقلين في سجون تايلاند المكتظة عتبة الـ87 ألف شخص، وتوفى 185 منهم، وفقا للبيانات الرسمية.

وذكرت دائرة السجون أن نحو 93% من أصل 281535 سجينا في تايلاند كانوا قد خضعوا للتطعيم ضد كورونا بالكامل.

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