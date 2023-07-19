حريق في قاعدة عسكرية في القرم.. وإجلاء 2000 شخص من محيطها

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، أنّ حريقًا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريعة قريبة منها.

وأضاف أكسيونوف عبر تيليغرام: “من المقرر إجلاء السكان مؤقتًا من أربعة تجمعات سكنية بما يعني أكثر من ألفي شخص”.

ولم يذكر سببًا لهذا الحريق الذي أدى إلى إغلاق طريق تافريدا السريعة الرئيسية بشكل جزئي.

وأفادت قنوات على تيليغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، ووسائل إعلام أوكرانية، باندلاع حريق في مستودع للذخيرة بالقاعدة بعد هجوم جوي أوكراني خلال الليل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصفة مستقلة من ذلك التقرير. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

ونشر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا في أوكرانيا، مقطعين مصورين لحريق في منطقة غير مأهولة، قائلًا “مستودع ذخيرة العدو. ستاري كريم”.

ستاري كريم هي بلدة تاريخية صغيرة في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم.

ويشار إلى أنّ روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.