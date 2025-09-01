حريق في محطة كهرباء بكراسنودار جراء حطام طائرة مسيرة أوكرانية

قالت إدارة منطقة كراسنودار الواقعة جنوب روسيا اليوم الاثنين إن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة أوكرانية مدمرة أشعل حريقا في محطة كهرباء فرعية في بلدة كروبوتكين وجرى إخماده على الفور.

وذكرت الإدارة على تطبيق تيلغرام “تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات”.

ولم يعرف على الفور الحجم الكامل للهجوم والأضرار المحتملة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

ووفقا للمعلومات المنشورة على قنوات تيليجرام المحلية الرسمية، كانت عدد من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية الروسية تحت إنذارات الغارات الجوية لساعات طويلة خلال الليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا” على تيليجرام إن عمليات الطيران في عدة مطارات، بما في ذلك في ساراتوف وفولجوجراد، توقفت لعدة ساعات لضمان السلامة الجوية.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد. وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تستهدف البنية التحتية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لجهود موسكو الحربية. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي أطلقتها روسيا في فبراير شباط 2022.