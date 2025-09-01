الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في محطة كهرباء بكراسنودار جراء حطام طائرة مسيرة أوكرانية

منذ 8 دقائق
جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة منطقة كراسنودار الواقعة جنوب روسيا اليوم الاثنين إن الحطام المتساقط من طائرة مسيرة أوكرانية مدمرة أشعل حريقا في محطة كهرباء فرعية في بلدة كروبوتكين وجرى إخماده على الفور.

وذكرت الإدارة على تطبيق تيلغرام “تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات”.

ولم يعرف على الفور الحجم الكامل للهجوم والأضرار المحتملة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل.

ووفقا للمعلومات المنشورة على قنوات تيليجرام المحلية الرسمية، كانت عدد من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية الروسية تحت إنذارات الغارات الجوية لساعات طويلة خلال الليل.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية “روسافياتسيا” على تيليجرام إن عمليات الطيران في عدة مطارات، بما في ذلك في ساراتوف وفولجوجراد، توقفت لعدة ساعات لضمان السلامة الجوية.

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد. وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تستهدف البنية التحتية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لجهود موسكو الحربية. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي أطلقتها روسيا في فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
غزة تحت القصف
"صوت غزة" الذي أرّق إسرائيل لعقدين.. أبو عبيدة من النشأة في جباليا إلى أيقونة المقاومة الإعلامية
ليبيا.. من موقع الانفجار في مصراته
سلسلة انفجارات ضخمة تهز مصراتة الليبية وتتسبب في أضرار واسعة بمخزن للذخيرة
الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة
غزة تحت القصف
أكسيوس: إسرائيل تخطط لضم 60% من الضفة الغربية رداً على الاعترافات بالدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب