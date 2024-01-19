الجمعة 7 رجب 1445 ﻫ - 19 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في مستودع نفط بمنطقة روسية بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة

منذ 7 دقائق
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

A A A
طباعة المقال

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية الجمعة إن النيران اشتعلت في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في بلدة كلينتسي بعدما أسقط الجيش طائرة أوكرانية مسيرة كانت تحاول مهاجمة أهداف في البلدة.

وذكر بوجوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تعرض أحد لأذى، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وكتب بوجوماز على تطبيق تيليغرام “أسقطت وزارة الدفاع طائرة مسيرة… وعندما دُمر الهدف الجوي، سقطت ذخائره على مستودع نفط في كلينتسي”.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا في الظلام بجوار ما يشبه صهاريج لتخزين النفط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة 18\1\2024 إنها دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وعادة ما تبلغ السلطات في المنطقة عن هجمات بطائرات مسيرة من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أعمال عنف بولاية مانيبور الهندية
وسائل إعلام: مقتل 5 في أعمال عنف بولاية مانيبور الهندية
الدولار الأميركي (رويترز)
مع تراجع توقعات خفض الفائدة.. الدولار يتّجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني
مؤشر نيكي الياباني
نيكي الياباني يسجل مكاسب أسبوعية

الأكثر قراءة

رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
غزة تحت النار
صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!