حريق في مستودع نفط بمنطقة روسية بعد هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية الجمعة إن النيران اشتعلت في صهاريج النفط بمنشأة للتخزين في بلدة كلينتسي بعدما أسقط الجيش طائرة أوكرانية مسيرة كانت تحاول مهاجمة أهداف في البلدة.

وذكر بوجوماز أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تعرض أحد لأذى، وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

وكتب بوجوماز على تطبيق تيليغرام “أسقطت وزارة الدفاع طائرة مسيرة… وعندما دُمر الهدف الجوي، سقطت ذخائره على مستودع نفط في كلينتسي”.

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا في الظلام بجوار ما يشبه صهاريج لتخزين النفط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة 18\1\2024 إنها دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في سماء منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وعادة ما تبلغ السلطات في المنطقة عن هجمات بطائرات مسيرة من أوكرانيا.