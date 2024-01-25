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حريق في مصفاة نفط جنوب روسيا.. والسبب "طائرات مسيرة"!

منذ ساعة واحدة
صورة سابقة لحريق في روسيا

صورة سابقة لحريق في روسيا

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اندلع حريق في مصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسه في جنوب البلاد، يوم أمس الأربعاء، فيما تكافح فرق الطوارئ النيران، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، أو كوبان، بأنه “تجري السيطرة على الحريق. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات”.

كما نقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي في المنطقة القريبة من سوتشي، أنه جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

وقال سيرغي بويكو، رئيس منطقة توابسه عبر تليغرام، إن موقع الحريق يوجد في وحدة التفريغ في المصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي. وأشار إلى أن جهود إخماد الحريق مستمرة.

وعرضت قنوات غير رسمية على تطبيق تليغرام صورًا للحريق، وقالت إن طائرات مسيرة هي السبب في اندلاعه.

    المصدر :
  • رويترز

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