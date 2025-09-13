السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في مصفاة نفط روسية عقب هجوم بمسيرات

منذ 5 دقائق
حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا - أرشيفية

حريق في مصفاة للنفط إثر هجوم بمسيّرة في روسيا - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول روسي “إن حريقا، اندلع اليوم السبت، في مصفاة نفط بمدينة أوفا في منطقة بشكيريا بعد هجوم بمسيرات”.

وقال رادي خابيروف حاكم المنطقة في منشور على تطبيق “تيليغرام”: “تعرضت شركة باشنفت اليوم لهجوم إرهابي بطائرات مسيرة”.

وقال خابيروف إن إحدى المسيرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، مضيفا أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات.

وأضاف أن طائرة مسيرة ثانية أُسقطت أيضا. لم يذكر خابيروف في منشور تيليغرام أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه نُشر على قنوات تيليغرام المحلية جسما يطير داخل المنشأة، تلته كرة نارية كبيرة.

وتقع مدينة أوفا، حيث تقع المنشأة النفطية، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أحد المعالم الشهيرة في لندن
عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مناهضة للهجرة في لندن
طائرة "ميغ-31 روسية"
طائرات روسية مزودة بصواريخ باليستية تحلق فوق بحر بارنتس خلال تدريبات
ملصق للناشط المحافظ تشارلي كيرك معروض في حفل تأبين عقب مقتله بالرصاص، في مقر منظمة Turning Point USA في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
أفكار تشارلي كيرك ألهمت المؤيدين وأغضبت المعارضين

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"