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حريق قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني

5 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 3:37 مساءً

حريق في محطة مترو وستمنستر في لندن

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يتصدى أفراد من خدمة الإطفاء في بريطانيا لحريق في محطة مترو وستمنستر في العاصمة لندن.

وقالت خدمة الإطفاء، إن أفرادها يعملون على إطفاء حريق اندلع في محطة مترو وستمنستر، والتي تعد المحطة الأقرب لمكتب رئيس الوزراء في دوانينغ ستريت ومقر البرلمان.

وذكرت خدمة الإطفاء في لندن على تويتر: “ست عربات إطفاء ونحو 40 من رجال الإطفاء في موقع الحريق في محطة وستمنستر بشارع بريدج ستريت في وستمنستر”.

ونقلت “رويترز” عن شاهد عيانه قوله إنه جرى مد عدة خراطيم مياه داخل المحطة، وكانت سيارات شرطة متواجدة كذلك في الموقع.

ولم يكن رئيس الوزراء بوريس جونسون في مكتبه عند اندلاع الحريق، إذ يحضر مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر مع أغلب المسؤولين البارزين بالحكومة، بينما البرلمان في عطلة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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