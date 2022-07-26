حريق كبير بمستودع نفط في دونيتسك بعد قصف أوكراني

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مراسل في الموقع، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع نفط في منطقة بوديونوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بعد أن قصفت القوات الأوكرانية المنطقة.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وفيات أو إصابات حتى الآن بسبب الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تقرير تاس.

من جهة اخرى أعلنت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط انابيب “نورد ستريم” إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء.

وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب “مشكلة تقنية في المحرك”.

وقالت عبر حسابها على تلغرام “ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعّب في 27 تموز/يوليو عند الساعة السابعة صباحاً” (الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب “نورد ستريم” مقابل 40% حالياً.