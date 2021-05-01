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حريق “كنيسة العمرانية”… مصدر أمني مصري يكشف السبب

منذ 53 دقيقة
حريق كنيسة العمرانية

حريق كنيسة العمرانية

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أرجع مصدر أمني مصري، السبت، سبب نشوب حريق في كنيسة ماري مينا والملاك سوريال بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، إلى حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالطابق الثالث، مما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للطابق الرابع.

وصرح المصدر  لـ”سكاي نيوز” بأنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة “مارى مينا والملاك سوريال” بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة، فقد انتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها، وأن المبنى مكون من 4 طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع.

وقال المصدر إن سبب الحريق تمثل في حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، مما أدى إلى إندلاع الحريق وامتداده للطابق الرابع.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، ولم تحدث أي وفيات، وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق.

وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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