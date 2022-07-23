حريق هائل في غابات جزيرة ليسبوس اليونانية

ترك بعض سكان جزيرة ليسبوس اليونانية منازلهم اليوم الواقع في 23 تموز 2022 في ظل استعار حريق اندلع في غابات جبلية وبات يهدد الآن الممتلكات في منتجع فاتيرا الساحلي على الجزيرة الواقعة في شرق بحر إيجه.

وشوهدت غيوم من الدخان الكثيف تتصاعد بفعل الرياح القوية في المنطقة. وقالت واحدة من السكان الفارين لقناة إي.آر.تي التلفزيونية الحكومية إن النيران امتدت إلى منزلها.

وقال تاكسيارتشيس فيروس رئيس بلدية غرب ليسبوس للقناة “نكافح حاليا لإنقاذ المنازل”.

ويعد منتجع فاتيرا الذي يتميز بشاطئه الرملي البالغ طوله ثمانية كيلومترات، من المعالم السياحية الشهيرة في الجزء الجنوبي من ليسبوس.

وكان حريق غابات قد اندلع في جبال قرب أثينا الأسبوع الماضي وألحق أضرارا بعدد من المنازل وأجبر مئات الأشخاص على الفرار فيما وصفته السلطات بأنه أحد أصعب فصول الصيف التي مرت على حوض البحر المتوسط.

وفي العام الماضي، أتت النيران على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في أنحاء اليونان خلال أسوأ موجة حارة في البلاد منذ 30 عاما.